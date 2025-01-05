بمشاركة سام مرسى.. إبسويتش تاون يخطف نقطة من فولهام

انتهى لقاء فريق إبسويتش تاون، المحترف ضمن صفوفه سام مرسى، ونظيره فولهام، بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن نافسات الجولة لـ 20 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى "البريمرليج".



أحرز رباعية اللقاء اللاعب صامويل سموديكس، فى الدقيقة الـ 38، و ليام ديلاب فى الدقيقة الـ 71 من ضربة جزاء، لصالح فريق إبسويتش تاون، بينما جاء هدفا فولهام فى الدقيقتى 69 و90 عن طريق اللاعب راؤول خيمينيز من ركلتى جزاء.



هذا التعادل اضاف نقطة لكل فريق ليصبح رصيد إبسويتش تاون 16 نقطة، وضعته فى المركز الـ 18، بينما اصبح رصيد فولهام 30 نقطة فى المركز التاسع.

