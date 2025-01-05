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الأحد 05 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

3 قوافل مساعدات إماراتية تدخل غزة عبر معبر رفح المصري

مساعدات إماراتية
مساعدات إماراتية
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دخلت ثلاث قوافل تحمل على متنها  364 طناً من المساعدات المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى قطاع غزة هذا الأسبوع عبر معبر رفح المصري ضمن عملية "جالانت نايت 3".

وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن القوافل تضم 29 شاحنة تحمل مواد غذائية وملابس شتوية وخيام إيواء وغيرها من الضروريات.

وبذلك يصل عدد قوافل المساعدات التي دخلت قطاع غزة إلى 150 قافلة تحمل أكثر من 29 ألف طن من الإمدادات.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة من بين أكبر المانحين للمساعدات إلى غزة، حيث قدمت 46,659 طناً من مواد الإغاثة حتى الآن.
 

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