بريست يسقط أمام أنجيه في الدوري الفرنسي

في مباراة ضمن منافسات الدوري الفرنسي، حقق فريق أنجيه فوزًا مستحقًا على ضيفه بريست بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أقيم اليوم

بدأ أنجيه المباراة بقوة وتمكن اللاعب استيبان ليبول من تسجيل الهدف الأول مبكرًا في الدقيقة 6، مما منح فريقه دفعة معنوية كبيرة.

استمرت محاولات بريست للعودة في النتيجة، لكن دفاع أنجيه كان متماسكًا.

وفي الدقيقة 90+5، أضاف اللاعب إبراهيما نياني الهدف الثاني، مؤكدًا فوز فريقه وحسم النقاط الثلاث.

بهذا الفوز، يواصل أنجيه تحسين موقعه في جدول الترتيب، بينما يعاني بريست من فقدان النقاط في مرحلة مهمة من الموسم.