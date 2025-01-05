ads
الأحد 05 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بريست يسقط أمام أنجيه في الدوري الفرنسي

إبراهيما نياني
إبراهيما نياني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

في مباراة ضمن منافسات الدوري الفرنسي، حقق فريق أنجيه فوزًا مستحقًا على ضيفه بريست بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أقيم اليوم 

بدأ أنجيه المباراة بقوة وتمكن اللاعب استيبان ليبول من تسجيل الهدف الأول مبكرًا في الدقيقة 6، مما منح فريقه دفعة معنوية كبيرة.

استمرت محاولات بريست للعودة في النتيجة، لكن دفاع أنجيه كان متماسكًا.

 وفي الدقيقة 90+5، أضاف اللاعب إبراهيما نياني الهدف الثاني، مؤكدًا فوز فريقه وحسم النقاط الثلاث.

بهذا الفوز، يواصل أنجيه تحسين موقعه في جدول الترتيب، بينما يعاني بريست من فقدان النقاط في مرحلة مهمة من الموسم.

الدوري الفرنسي أنجيه بريست إبراهيما نياني فقدان النقاط