لأول مرة.. القابضة للكهرباء تعلن عن وظيفة رئيس قطاع الضبطية القضائية ومتابعة الفقد

تعلن الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسه المهندس جابر الدسوقي إعلان رقم ( 1 ) لسنة ٢٠٢٥ ، عن حاجتها لشغل بعض الوظائف القيادية بمجموعة وظائف الإدارة العليا من الدرجة العالية ذات الربط المالي (۱۹۸۰) ودرجة المدير العام ذات الربط المالي (١٥٠٠) بقطاع الضبطية القضائية ومتابعة الفقد التابع لرئيس مجلس الإدارة وذلك طبقا للتالي:

1-الوظيفة رئيس قطاع الضبطية القضائية ومتابعة الفقد

مؤهل هندسي مناسب ، خبره في مجال العمل مدة لا تقل عن ١٦ عاما ، قضاء مدة بينية قدرها سنة على الأقل في وظيفة

من الدرجة الأدنى مباشرة ، لديه قدرة عالية على القيادة والتوجيه ، اجتياز الدورات التدريبية المقررة .

2- مدير الإدارة العامة لمتابعة نشاط الضبطية القضائية

الدرجة العالية.. مدير عام ،مؤهل هندسي مناسب وخبره في مجال العمل مدة لا تقل عن ١٥ عاما ، قضاء مدة بينية قدرها سنتين على الأقل في وظيفة ، من الدرجة الأدنى مباشرة.

قدرة عالية على القيادة والتوجيه ، واجتياز الدورات التدريبية المقررة.

3-مدير الإدارة العامة لتقييم الأداء ومتابعة..مدير عام

خبره فى مجال العمل مدة لا تقل عن ١٥ عاما وقضاء مدة بينية قدرها سنتين على الأقل في وظيفه ، من الدرجة الأدنى مباشرة ، قدرة عالية على القيادة والتوجيه ، اجتياز الدورات التدريبية المقررة.



"الشروط العامة "

بالاضافة الى استيفاء الشروط الخاصة للوظائف المعلن عنها يشترط في المتقدم أن يكون ضمن العاملين بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ومستوفيا لشروط التعيين الواردة بلائحة نظام العاملين بالشركة.

الطلبات المقدمة من غير العاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر تقدم مشفوعة بالموافقة المبدئية من جهة عملهم علما بأن الشركة غير مسئولة عن توفير سكن للمغتربين .