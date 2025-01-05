استشهاد أحد أفراد قوات الأمن الفلسطينية في جنين

قالت حركة فتح في بيان لها اليوم الأحد، إن فلسطينيا من بلدة ميثلون جنوب جنين استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء مداهمة منزله.



وذكر البيان أن الرجل البالغ من العمر 40 عاما ينتمي إلى جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني، وأن قوات الاحتلال تحتجز جثته.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن قوات الاحتلال اعتقلت 20 مواطنا على الأقل في مداهمات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، الأحد، في الخليل وبيت لحم وطولكرم وجرش ورام الله والقدس.