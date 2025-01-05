تولوز يتفوق على لانس في الدوري الفرنسي

في مباراة مثيرة ضمن منافسات الدوري الفرنسي، حقق فريق تولوز فوزًا صعبًا على مضيفه لانس بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت اليوم.

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب زكريا أبوخلال في الدقيقة 73، ليمنح فريقه نقاط المباراة الثلاث ويعزز من موقف لانس في جدول الترتيب.

شهدت المباراة أداءً قويًا من الجانبين، حيث حاول تولوز العودة في النتيجة خلال الدقائق الأخيرة، لكن صلابة دفاع لانس وتألق حارس مرماه حالا دون تسجيل هدف التعادل.

بهذا الانتصار، يواصل لانس تحقيق النتائج الإيجابية، بينما يحتاج تولوز إلى مراجعة أدائه لتحسين مركزه في الجولات المقبلة.