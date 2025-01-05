توجه المستشار عدنان فنجري وزير العدل إلى المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية يرافقه عدد من مساعديه، لتهنئة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وإلى جميع الأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وزير العدل يزور الكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

وأعرب وزير العدل عن تقديره الكبير لقداسة البابا تواضروس الثاني مثمناً دور الكنيسة الوطني والاجتماعي، مضيفاً أن الله قد حبا مصر كونها مهد الرسالات السماوية، فجعل شعبها نسيجًا واحد تجمعه روابط الحب والاخلاص والوفاء عبر التاريخ، متمنياً أن يحفظ الله مصر وأهلها تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

