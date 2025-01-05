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الأحد 05 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

وزير العدل يزور الكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس بعيد الميلاد

وزير العدل يزور الكاتدرائية
وزير العدل يزور الكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس بعيد الميل
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توجه المستشار عدنان فنجري وزير العدل إلى المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية يرافقه عدد من مساعديه، لتهنئة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وإلى جميع الأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وزير العدل يزور الكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

وأعرب وزير العدل عن تقديره الكبير لقداسة البابا تواضروس الثاني مثمناً دور الكنيسة الوطني والاجتماعي، مضيفاً أن الله قد حبا مصر كونها مهد الرسالات السماوية، فجعل شعبها نسيجًا واحد تجمعه روابط الحب والاخلاص والوفاء عبر التاريخ، متمنياً أن يحفظ الله مصر وأهلها تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
 

المستشار عدنان فنجرى وزير العدل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية