السجن المشدد 15سنة لمتهم قتل شابا بمشاجرة في منشأه ناصر

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 15سنة لسائق توك توك قتل شابا خلال مشاجرة نشبت بينهما في منطقة منشأة ناصر .

وجاء في أمر الإحالة ان المتهم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر قام بالتعدي بالضرب بسلاح أبيض مطواة علي المجني عليه بسبب خلاف بينهم حول أجرة التوك توك قيادة المتهم.

وأضاف أمر الإحالة أن تلك الجناية قد اقترنت بجناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان حاز المتهم

بقصد التعاطي جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

كما أحرز سلاح أبيض مطواة قرن غزال بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.



تلقي قسم شرطة منشأة ناصر بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شخصين وسقوط أحدهما قتيل.



علي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن مشاجرة نشبت بين المتهم سائق توك توك وشخص بسبب خلافهما حول الاجرة قام علي أثرها الأول بطعن الأخير طعنات متفرقة فاسقطه غارقا في دمائه.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

