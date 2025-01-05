زيادة حدة التوتر في كوريا الجنوبية بعد منع التحقيق بقضايا فساد

عرض برنامج "العالم شرقا"، الذي تقدمه الدكتورة منى شكر على قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا بعنوان "زيادة حدة التوتر في كوريا الجنوبية بعد منع التحقيق في قضايا فساد"، موضحا التقرير أن مكتب التحقيق في قضايا فساد كبار المسؤولين يسعى إلى تنفيذ مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول قبل انقضاء مدتها يوم الاثنين الموافق السادس من يناير.

وأشار التقرير إلى أن المكتب أعلن أن قراراته المستقبلية ستُتخذ بعد مراجعة إضافية، متوقعًا إصدار مذكرة توقيف جديدة أو قرار بالإفراج عنه، الأزمة تصاعدت بشكل لافت بعد أن رفض مسؤولو الحماية الرئاسية طلب الشرطة بحضور يون للتحقيق، مبررين رفضهم بضرورة حماية الرئيس المعزول نظرًا لطبيعة مهمتهم.

وكان الرئيس المعزول قد رفض الاستجابة لثلاث مذكرات استدعاء سابقة، وكان آخرها عندما تحرك 20 محققًا، مدعومين بـ80 عنصر شرطة، لتنفيذ مذكرة توقيف، إلا أنهم واجهوا حاجزًا بشريًا من حوالي 200 جندي وعنصر أمني رئاسي منعهم من العبور.



