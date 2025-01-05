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الأحد 05 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الصومالي

اتصال هاتفي
اتصال هاتفي
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أجرى دكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالًا هاتفياً مع  أحمد معلم فقى وزير خارجية جمهورية الصومال الفيدرالية يوم الأحد  ٥ يناير، حيث تناول الاتصال مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وجاء لمتابعة زيارة وزير الخارجية الصومالى للقاهرة فى ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤.

وأكد وزير الخارجية على دعم مصر الكامل لسيادة الصومال ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها فى إطار مبادئ القانون الدولى، وبما يحقق الأمن والاستقرار للصومال الشقيق، مشددًا على دعم مصر الكامل لجهود الحكومة الفيدرالية الصومالية في مكافحة الإرهاب، واستعادة السلام في كافة ربوع الصومال، وبما يسهم في تعزيز أمن واستقرار منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر.

كما حرص “عبد العاطي” على الإعراب عن دعم مصر لدور المؤسسات الوطنية في الصومال، واستعدادها لتوفير كافة المساعدات الفنية اللازمة لتمكينها من الاضطلاع بدورها في تحقيق تطلعات الشعب الصومالي الشقيق.

اتصال هاتفى بين وزير الخارجية والهجرة ونظيره الصومالي أجرى د بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة اتصال ا هاتفيا مع السيد أحمد معلم فقى وزير خارجية جمهورية الصومال الفيدرالية يوم الأحد ٥ يناير حيث تناول الاتصال مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وجاء لمت