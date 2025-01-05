وزارة الاسكان توافق على تخصيص أرض في القاهرة الجديدة لبناء كنيسة إنجيلية

وافقت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على طلب النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتخصيص أرض في القاهرة الجديدة لبناء كنيسة إنجيلية.

يأتي ذلك في إطار نشاط نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في المساهمة في بناء دور العبادة في جميع أنحاء الجمهورية.

وهنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الكنيسة الإنجيلية لحصولها على الموافقة لتخصيص قطعة أرض لبناء كنيسة في القاهرة الجديدة.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة طلبي مناقشة عامة، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية.

وأشار النائب جلال أبو الدهب في طلب المناقشة المقدم منه وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء إلى أن مصر تمتلك العديد من الكنوز المدفونة، ولا تزال في انتظار من يستخرجها حتى الآن.

وجاء طلب المناقشة المقدم من النائبة نهى أحمد زكى بشأن استيضاح سياسات الحكومة نحو تعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية بالشكل الأمثل والرشيد".