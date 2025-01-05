إحالة أوراق كهربائي وزوجته للمفتى لقتلهما طفلته وتقطيع جثتها

قررت محكمة جنايات بولاق الدكرور إحالة اوراق كهربائي وزوجته إلى مفتى الديار المصرية لابداء الرأى الشرعي حول اعدامهما، لقتلهما طفلة الأول و تقطيع جثتها و القائها بالشارع.

كانت حصلت "البوابة نيوز" على نص أمر الإحالة فى القضية رقم ٢٧٢٢ لسنة ٢٠٢٤ كلى شمال الجيزة، والتي أقدم فيها كهربائي على قتل طفلته "آيه" البالغة من العمر ١٥ عاماً، وتقطيع جثتها، بالاشتراك مع زوجته المتهمة الثانية.



تفاصيل الواقعة

وتبين من أمر الإحالة أن وحيد رمضان طه عبد الله، وحنفية على خلف نادي، في يوم ۲۰۲۳/۱/۲۹ بدائرة مركز شرطة كرداسة محافظة الجيزة قتلا المجني عليها الطفلة / أية وحيد رمضان كريمة الأول, عمدا مع سبق الإصرار بأن أوهمت الثانية الأول بسوء سلوكها، وخلقت لديه فكرة الخلاص منها، فبيتا النية وعقدا العزم علي قتلها، فأعدا مخططا إجراميًا للخلاص منها وتحينا الزمان المناسب، فخلت الأولي المكان وما أن تهيأ لهما الظرف إستل الأول سلاح أبيض " سكين " وأجهز علي المجني عليها، فأزرته الثانية بنحر عنقها حتى فاضت روحها قاصدين قتلا محدثين إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها، ولتيقنهما وفاتها جزءا جسدها إلى أشلاء بإستخدام أداه زردية علي النحو المبين بالتحقيقات.



واضاف أمر الإحالة أن المتهمان حازا وأحرزا سلاح أبيض (سكين) بدون مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية تقتضي ذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.



حازا وأحرز أداه (زردية) مما تستخدم في الإعتداء علي الأشخاص، بدون مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية تقتضي ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.



أقوال الشهود

و أوضح أمر الإحالة أن الشاهد الأول: أشرف.ح ٦٠ سنة ، صاحب شركة مقيم بحدائق الأهرام الجيزة، تلقى إتصالا هاتفيًا من أحد العاملين بالشركة خاصته وأخبره بعثور عامل نظافة علي جثمان المجني عليها بجوار الشركة، فأبلغ السلطات المختصة.

و الشاهد الثاني: محمد .ع، ٢٦ سنة، سائق توكتوك مقيم منشية البكاري- الهرم الجيزة، تلقي اتصال تليفونى من المتهمة الثانية، وطلبت منه مساعدتها والمُتهم الأول في حمل إناء ونقله إلي منطقة كفر طهرمس، فإستجاب لهما وحال وصولهم إلي محل العثور علي الجُثمان طلب منه المتهم الأول التوقف وفوجئ بإلقائه ما بداخل الإناء بجوار القمامة وإنصرفوا.

كما تبين بأمر الإحالة أن رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، تلقي بلاغ العثور علي جثمان المجني عليها، فأجري تحرياته التي دلته علي أن وراء إرتكاب الواقعة المتهمان لوجود خلافات بينهما والمجني عليها، فإتفقا علي الخلاص منها، ونفاذًا لذلك الإتفاق أعد المتهم الأول سلاحًا أبيض "سكين" وما أن تهيأ له الظرف حتي سدد لها طعنة بإستخدام السلاح الأبيض المار بيانه قاصدًا الخلاص منها، حال تواجد المتهمة الثانية للشد من أزره وعقب تأكدهما من أنها فارقت الحياه، قطعاها إلى أشلاء لإخفاء جرمهما، فاستصدر إذنًا من النيابة العامة لضبطهما، ونفاذًا لذلك الإذن تمكن من ضبطهما وحوزتهما السكين المُستخدم في الواقعة، وبمواجهتهما أقرا له بإرتكابهما واقعة قتل المجني عليها.

