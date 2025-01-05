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الأحد 05 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أشرف حكيمي يقود باريس سان جيرمان ضد موناكو في السوبر الفرنسي

أشرف حكيمي
أشرف حكيمي
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في قمة كروية مرتقبة ضمن بطولة كأس السوبر الفرنسي، يواجه باريس سان جيرمان نظيره موناكو على ملعب "974" في العاصمة القطرية الدوحة.

 يدخل الفريق الباريسي اللقاء بتشكيلة قوية حيث يسعى لتحقيق أول ألقابه في الموسم الجديد، مستعرضًا قوته الهجومية والدفاعية. 

في المقابل، يطمح موناكو لتقديم أداء مميز وخطف اللقب أمام إحدى أقوى الفرق الأوروبية في مباراة تحمل أجواءً تنافسية استثنائية.

تشكيل فريق باريس سان جيرمان في مواجهة موناكو ضمن بطولة كأس السوبر الفرنسي جاء كالتالي:

التشكيل الأساسي:

الحارس: جانلويجي دوناروما 

الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، باشو ، نونو مينديز 

الوسط: جواو نيفيس، فيتينيا، زايرإيمري، دووي 

الهجوم: لي كانج-إن،عثمان ديمبيلي.

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