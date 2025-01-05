سؤال برلماني عن مؤشرات تنفيذ استراتيجية تطوير قطاع التعدين

قال النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحكومة تسعى لتطوير قطاع الثروة المعدنية بمصر، لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من القطاع، حيث تم وضع خريطة طريق لتنفيذ استراتيجية تطوير قطاع التعدين.

وذكر أنها قد شملت سبع محاور رئيسية وهى: الإصلاحات التشريعية، وتمت بتعديل بعض مواد القانون 198 لسنة 2014 بالقانون 145 لسنة 2019 وإصدار لائحته التنفيذية الجديدة، وتحديث النظام المالى، ويتم حاليا الإعداد والتجهيز للتحول الرقمى تيسيراً على المستثمرين، وتعديل نظام منح التراخيص للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وهذا من خلال تيسير إجراءات منح تراخيص البحث والاستكشاف عن طريق منح المستثمرين قطاعات البحث والاستكشاف دون اللجوء لإصدار إتفاقيات بقانون خاص حيث يتم البت فى الطلب المقدم فى مدة أقصاها شهر من تاريخ التقديم.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، أثناء مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من نائبة التنسيقية نهى أحمد زكى، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية بالشكل الأمثل والرشيد، وطلب مناقشة عامة من النائب أحمد أبو الدهب لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية"، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ورئيس هيئة الثروة المعدنية، ورئيس الهيئة العامة للبترول.

وأوضح أنها تشمل أيضاً إعادة هيكلة هيئة الثروة المعدنية، ويتم حاليا دراسة الأسلوب الأمثل لزيادة مساهمة الهيئة فى دعم الاقتصاد الوطنى، واستراتيجيات التعدين المفصلة: وتتخلص فى مناطق الخامات المعدنية التى زادت من قيمتها الاقتصادية وطرحها فى مزايدات عامة لتعظيم الاستفادة منها، وقد تم بالفعل الاعلان عن المزايدة العالمية رقم (1) لسنة 2020 للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة، وإعلان نتائجها، وكذلك تم الإعلان عن المزايدة العالمية رقم (2) لسنة 2021 للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة.

وأشار إلى أهمية بناء القدرات ورفع مستوى كفاءة الكوادر البشرية بالهيئة، وأنه قد تم بالتعاون مع شركة إنبى وجاء لمواكبة التطورات التقنية الحديثة فى صناعة التعدين وتم الانتهاء منه على أربعة مراحل للعاملين بالهيئة، ووضع استراتيجية للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة، وتابع: قامت الهيئة بعمل خريطة استثمارية للخامات المعدنية الموجودة فى مصر وعليها المواقع والبنية الأساسية من شبكة الطرق والمرافق.

واختتم النائب محمد السباعي: وبالنظر لتلك الاستراتيجية ومحاورها نود أن نتسائل إلى أين وصلت الحكومة في تنفيذ هذه الاستراتيجية ومحاورها.