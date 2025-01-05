محافظ دمياط يتفقد رصف طريق رأس البر

تابع الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط ميدانيًا خلال الجولة التى أجراها اليوم، أعمال الرصف بطريق رأس البر الغربي، الذي يجرى من خلال مديرية الطرق والنقل بمحافظة دمياط.

حيث جاء التفقد بحضور اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد و المهندس طارق بدوى مدير الطرق بدمياط.

وتابع "الشهابي" خلال الزيارة خطة التنفيذ للأعمال التى تتم بدايةً من مرور السنانية حتى بوابة الصادر بميناء دمياط بطول ٣.٥ كم ، ووجه تعليماته إلى مديرية الطرق ، بترميم اي قطوعات بالطريق بالتوازي مع تنفيذ أعمال رد الشىء لأصله، و ذلك لرفع كفاءة هذا الطريق الحيوي الذى يربط عدد من المناطق و الطريق المؤدى إلى مدينة رأس البر.

كما أجرى محافظ دمياط، جولة موسعة بمدينة رأس البر، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات والأعمال الجارية بها رافقه خلالها اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد واللواء وائل الشربيني رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر

وتفقد المحافظ الأعمال الجارية لتطوير ورفع كفاءة بوابة رأس البر الغربية ، والذى يتضمن الهيكل الخرسانى و الأرصفة، و استبدال كابلات الكهرباء الهوائية بارضية، وأيضًا رفع كفاءة الحديقة بالجزيرة الوسطى بالمنطقة الممتدة للبوابة وتطوير المنظومة الإلكترونية للبوابة ، مؤكدا على مراعاة التنفيذ وفقًا للاشتراطات المحددة للارتقاء بمدخل المدينة و أيضًا رفع كفاءة مطب التهدئة فى إطار المواصفات الفنية.

وعلى جانب آخر، تفقد " الدكتور أيمن الشهابي " مشروع تطوير منطقة اللسان للوقوف على آخر المستجدات بالمرحلة الحالية ، التى تتضمن تنفيذ ساحة و استكمال الحائط البحري، بالإضافة إلى أعمال التشجير ، حيث وجه " محافظ دمياط " بالإسراع بمعدلات التنفيذ بالمشروع، مؤكدًا اهتمام المحافظة بهذا المشروع الذى يتضمن تطوير اهم بقعة سياحية بالمدينة.

وفي محطة أخرى، تابع" الدكتور أيمن الشهابى " الموقف التنفيذى لمشروع تطوير المدينة الشبابية ١ وأكد على سرعة الدفع بمعدلات التنفيذ، حيث أشار إلى أن هناك تنسيق تام بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة لازالة اى معوقات تواجه المشروع والانتهاء منه وفقًا للجدول الزمنى المحدد

كما تابع ميدانيًا موقف إنشاء حاجز الأمواج أمام السارية بالمدينة لحماية الشاطئ من العوامل الطبيعية وعمليات النحر ، والذى يجرى تنفيذه من خلال الهيئة العامة لحماية الشواطئ بوزارة الموارد المائية والرى ، حيث اطلع على موقف التنفيذ لحواجز الامواج ٩ و١٠ المقرر الانتهاء منهما بنهاية يناير الجارى ، وأيضًا خطة تنفيذ أعمال الردم.

وخلال مروره بشارع بورسعيد بالمدينة، شدد " الدكتور أيمن الشهابى " بالالتزام بالمواصفات الفنية خلال أعمال رفع كفاءة البردورات بالارصفة الجانبية ، ورصد اى مخالفات بطول الشارع و إزالتها وأيضًا مراجعة كافة الوحدات التى تم تغيير نشاطها وكذلك مراجعة التراخيص واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها ، ووجه أيضًا خلال مروره بمنطقة الخليج بوضع خطة لرفع كفاءة المنطقة، و الحفاظ على الكتلة الصخرية التى ترمز إلى افتتاح المنطقة.