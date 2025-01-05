تشكيل موناكو أمام باريس سان جيرمان في السوبر الفرنسي بقطر

في أجواء حماسية تستضيف العاصمة القطرية الدوحة، وتحديدًا على ملعب "974" الشهير، يواجه فريق موناكو نظيره باريس سان جيرمان في مباراة قمة مرتقبة ضمن بطولة كأس السوبر الفرنسي. يدخل الفريقان اللقاء بطموحات كبيرة، حيث يسعى موناكو بقيادة مدربه أدي هويتر إلى تحقيق لقب ثمين أمام حامل اللقب، في حين يأمل باريس سان جيرمان في تعزيز هيمنته المحلية وإضافة لقب جديد إلى خزائنه.

تشكيلة فريق موناكو في مباراته ضد باريس سان جيرمان في بطولة كأس السوبر الفرنسي التي تقام على ملعب 974 في العاصمة القطرية الدوحة كالتالي:

التشكيل الأساسي:

الحارس: كوين

الدفاع:فاندرسون ،كيرير ،ساليسو،سي هنريكي

الوسط: زكريا ،جولوفين،أكليوش

الهجوم:بن سغبر ، مينامينو ،إلينخينا

المباراة تحمل أهمية كبيرة كونها تقام في ملعب فريد من نوعه "974" في أجواء مميزة بالعاصمة الدوحة.