القاتل الصامت يصيب 5 أشخاص والنيابة تستعلم عن حالتهم

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول اصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة إثر تسرب غاز.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما استعلمت عن الحالة الصحية للمصابين، وطلبت إعداد تقرير مفصل عن حالتهم.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً بحدوث تسرب غاز ووجود مصابين داخل شقة سكنية بشارع عبدالمنعم الفحام بمنطقة إمبابة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين حدوث تسرب غاز نتج عن الحادث إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة جري نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

جرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.