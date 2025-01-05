وزير الرياضة: مشاركة مصر في البطولة الدولية للفروسية عودة قوية للساحة العالمية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع الاتحاد المصري للفروسية عن مشاركة مصر في بطولة قطر الدولية للفروسية 2025، المؤهلة لكأس العالم للفروسية، التي تقام في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 7 يناير إلى 27 يناير 2025 بمقر نادي الشقب للفروسية.

تضم البعثة المصرية 54 فردًا، بينهم 27 فارسًا و31 جوادًا، في واحدة من أكبر البعثات في تاريخ الاتحاد المصري للفروسية.

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن المشاركة المصرية في البطولة الدولية للفروسية تُعد إنجازًا كبيرًا وغير مسبوق، مشيرًا إلى أنها تأتي بعد انقطاع دام أكثر من 15 عامًا عن المشاركة الدولية بخيول وفرسان مصرية في بطولات دولية خارج مصر.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن هذه البعثة هي الأكبر في تاريخ الاتحاد المصري للفروسية، حيث تطلبت الكثير من الموافقات والإعدادات اللوجستية لضمان سفر الأعضاء والخيول، مشيدًا بالدور الكبير للإتحاد المصري للفروسية على هذه الخطوة، مؤكدًا دعم الوزارة الكامل لجميع الاتحادات الرياضية المصرية لتحقيق نجاحات دولية.

وكشفت وزارة الشباب والرياضة، عن الاستعدادات النهائية لمشاركة البعثة في بطولة قطر الدولية للفروسية، حيث تم نقل الخيول المشاركة من الحجر البيطري بالعاصمة الإدارية الجديدة إلى مطار القاهرة الدولي صباح اليوم للسفر إلي الدوحة، ومن المقرر أن تبدأ باقي أعضاء البعثة، من فرسان وسياس وإداريين، في التحرك فجر غدا الاثنين، لاستكمال التجهيزات النهائية للمشاركة في البطولة.

وحصلت شركة مصر للطيران على الرعاية الرسمية للبعثة المصرية للفروسية لبطولة قطر الدولية ۲۰۲٥.