البنك الأهلي الكويتي - مصر يكرّم موظفيه المتميزين في قطاع التأمين البنكي لعام 2024

في إطار استراتيجيته لتعزيز الكفاءات البشرية وخلق بيئة عمل احترافية، كرّم البنك الأهلي الكويتي - مصر مجموعة من موظفيه المتميزين تقديراً لإنجازاتهم البارزة في قطاع التأمين البنكي خلال عام 2024.

جاء هذا التكريم بالتعاون مع شركة "متلايف لتأمينات الحياة"، حيث أسهمت جهود الموظفين في تحقيق نتائج مالية إيجابية عززت من مكانة البنك في السوق المصرفي المصري.

وفي كلمة له خلال حفل التكريم، أشاد خالد السلاوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي - مصر، بجهود فريق العمل وكفاءته العالية، مؤكداً التزامهم بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للبنك.

حضر حفل التكريم خالد بركات نائب الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع، و لمياء ربيع مدير عام الفروع.

وواصل البنك تحقيق أداء استثنائي للسنة الخامسة على التوالي، حيث شهد نمواً ملحوظاً في حجم وثائق التأمين المصدرة، وفي إطار هذا النجاح، حصل الموظفون المتميزون على رحلة إلى مدينة كوالالمبور في ماليزيا خلال ديسمبر الماضي، نظمتها شركة "متلايف لتأمينات الحياة" كجزء من تقديرها لجهودهم.

ويحتفل البنك بشراكته الممتدة لعشر سنوات مع "متلايف لتأمينات الحياة"، مؤكداً عزمه على مواصلة مسيرة التميز وترسيخ مكانته في قطاع التأمين البنكي المصري.

جدير بالذكر أن البنك الأهلي الكويتي - مصر يولي أهمية كبرى لموظفيه باعتبارهم أحد أهم أصوله، ويحرص على تطوير خدماته ومنتجاته لتلبية احتياجات عملائه. كما يستثمر في البنية التحتية والتكنولوجيا والتوسع الجغرافي لضمان تقديم أفضل تجربة مصرفية للأفراد والشركات.