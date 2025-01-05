ديربى الكراهية.. فيرنانديز يقود مانشستر يونايتد لمواجهة ليفربول

أعلن البرتغالي روبين أموريم، المدير الفني لمانشستر يونايتد، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، وذلك بعد قليل على ملعب "آنفيلد"، في "ديربى الكراهية"، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل فريق مانشستر يونايتد كالتالى:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي- ماتياس دي ليخت- هاري ماجواير- ليساندرو مارتينيز- ديوجو دالوت.

خط الوسط: برونو فيرنانديز- مانويل أوجارتي- كوبي ماينو.

خط الهجوم: عماد ديالو- راسموس هويلوند.

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 45 نقطة، بينما يعاني مانشستر يونايتد في المركز الـ14 بـ22 نقطة فقط.