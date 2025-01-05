علي ماهر يعلن تشكيل المصري أمام الزمالك في الكونفدرالية

يدخل علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، مباراة الزمالك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية، بتشكيل قوي رغم الغيابات حيث يعاني الفريق من غياب ثلاثة من لاعبيه وهم ميدو جابر وباهر المحمدي وعبدالرحيم دغموم.

جاء تشكيل المصري كالاتي :

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: حسن علي - خالد صبحي - محمد هاشم - كريم العراقي.

خط الوسط : أتدجيكو سامادو - محمود حماده - خالد الغندور - وأحمد القرموطي.

خط الهجوم: صلاح محسن – فخر الدين بن يوسف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود حمدي - محمد الشامي - عمرو سعداوي - محمد دبش - يوسف الجوهري - محمد مخلوف - كريم بامبو - سمير فكري - بابا بادجي.

ويلتقي المصري مع الزمالك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بكاس الكونفدرالية.