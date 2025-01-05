زي النهاردة.. الدوق لودوفيكو سفورزا يغزو ميلانو

تمر علينا اليوم الأحد الموافق 5 يناير، العديد من الأحداث السياسية والتاريخية والرياضية والتاريخية الهامة ونقدم لكم أبرزها :

عام 1477 وقوع معركة نانسي ومقتل شارل الجريء، وبورغونيا تصبح جزءًا من فرنسا.

وعام 1500 الدوق لودوفيكو سفورزا يغزو ميلانو.

وعام 1554 نشوب نار كبيرة في آيندهوفن.

وعام 1781 الأسطول البحري البريطاني يحرق ريتشموند في فيرجينيا وذلك في أيام الثورة الأمريكية.

وعام 1846 مجلس النواب الأمريكي يصوت على إيقاف مشاركة مقاطعة أوريغون مع المملكة المتحدة.

عام 1895 تجريد الضابط الفرنسي ألفرد دريفوس من رتبته والحكم عليه بالسجن مدى الحياة في جزيرة الشيطان وذلك بعد قضية دريفوس.

عام 1896 صحيفة نمساوية تكشف عن قيام فيلهلم كونراد رونتغن باكتشاف نوع من الإشعاعات عرف لاحقًا باسم الأشعة السينية.

عام 1902 عبد العزيز آل سعود يسترد الرياض من آل رشيد.

عام 1911 تأسيس نادي الزمالك للألعاب الرياضية في القاهرة تحت اسم «نادي قصر النيل».

عام 1919 تأسيس الحزب النازي الألماني.

عام 1925 انتخاب نيللي تايلي روس حاكمة لولاية وايومنغ لتصبح أول امرأة تتولى منصب حاكم ولاية في الولايات المتحدة.

عام 1933 بدأ إنشاء جسر البوابة الذهبية على مضيق سان فرانسيسكو.

1940 - أول تجربة لراديو إف إم.

1945 - الاتحاد السوفيتي يعترف بالحكومة السوفيتية في بولندا.

وعام 1948 - شركة وارنر برذرز تنتج أول فيلم وثائقي ملون.

عام 1957 الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور يعلن عن مشروعه لمقاومة الشيوعية في الشرق الأوسط والذي عرف باسم مبدأ أيزنهاور.

عام 1964 .البابا بولس السادس يقابل بطريرك كنيسة الروم الأرثوذكس أثيناغوراس الأول في القدس في أول لقاء يجمع قادة الكنيستي الأرثوذكسية والكاثوليكية منذ عام 1439.

وعام 1968 ألكسندر دوبتشيك يتسلم السلطة في تشيكوسلوفاكيا وبداية حقبة ربيع براغ.



عام 1973 هولندا تعترف بألمانيا الشرقية.

وعام 1976 كمبوديا تغير اسمها إلى «كمبوتشا الديمقراطية».

عام 1980 - شركة هوليت-باكارد تعلن إطلاق أول جهاز حاسب شخصي من إنتاجها.

وعام 1984 ريتشارد ستولمن يبدأ بتطوير جنو.

عام 1991 القوات الجورجية تهاجم مدينة تسخينفالي عاصمة أوسيتيا الجنوبية وبدء حرب جنوب أوسيتيا 1991-1992.

وعام 1996 اغتيال القيادي في حركة حماس يحيى عياش بقنبلة زرعت في جواله من قبل المخابرات الإسرائيلية.

عام 1997 - انسحاب القوات الروسية من الشيشان.

عام 2011 النائب جون بونر يتولى رئاسة مجلس النواب الأمريكي.

2016 الإعلان عن فوز الجزائري رياض محرز بجائزة أفضل لاعب أفريقي للعام 2016.

عام 2018 منتخب عمان يُتَوَّج بلقب كأس الخليج العربي في النسخة الثالثة والعشرين بعد فوزه على منتخب الإمارت.

عام 2021 قادة ورؤساء وفود القمة الخليجية في العلا في السعودية يوقعون على وثيقة مبادئ تؤسس لإنهاء الأزمة الدبلوماسية مع قطر التي استمرت لأكثر من ثلاثة أعوام.

2022 استقالة الحكومة في كازاخستان بعد اندلاع احتجاجات واسعة لعدة أيام بسبب رفع أسعار الوقود.

