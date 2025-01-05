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الأحد 05 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النائب العام ورئيس القضاء الأعلى يزوران البابا تواضروس للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

الزيارة
الزيارة
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أجرى النائب العام، ورئيس مجلس القضاء الأعلى و أعضائه وأمينه العام، ولفيف من قادة النيابة العامة، اليوم الأحد الموافق الخامس من يناير لعام ٢٠٢٥، زيارة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

 وقد قدم سيادته التهنئة لقداسة البابا وجميع المصريين بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد. كما أعرب سيادته عن خالص تمنياته وجميع أعضاء النيابة العامة، بأن يجعله الله عيدًا سعيدًا تسود فيه روح الإخاء والمحبة بين جميع أطياف الشعب المصري، وأن يحفظ الله وطننا العظيم من كل سوء.

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النائب العام رئيس مجلس القضاء الأعلى قداسة البابا الكاتدرائية المرقسية بالعباسية