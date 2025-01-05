حصاد جامعة أسيوط في قطاع خدمة المجتمع خلال الفصل الدراسي الأول

أعلنت جامعة أسيوط، حصاد 2024 في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024-2025، حيث أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، حرص الجامعة على دعم التوعية، وأداء رسالتها التنموية والخدمية للمجتمع، والاستفادة من الكفاءات العلمية المتخصصة في مختلف المجالات والتخصصات.

وتلقى الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ حول ما تم تنفيذه بالقطاع خلال العام الدراسي الأول 2024 -2025م.

وأشار التقرير؛ إلى جهود قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ فى تنفيذ العديد من الفعّاليات، والأنشطة التى تخدم المجتمع؛ تنفيذاً لمبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" ، حيث تم تنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة، والفعّاليات؛ شملت قوافل شاملة؛ "طبية، وبيطرية، وإرشاد زراعي، وإرشاد نفسي"، ومحاضرات، وورش عمل تفاعلية، وبالتعاون مع المحافظة، المؤسسات المجتمع المدني، والمنظمات التنموية.

واستعرض التقرير ؛ تنظيم العديد من الندوات العلمية، والتوعوية؛ التى تهدف إلى تعزيز الصحة العامة، ونشر الوعى فى المجتمع، تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة، ودعم رؤية مصر 2030 منها: ندوة بعنوان" الفيروسات المنقولة بالدم: النظرة الطبية، والمجتمعية، وندوة عن" الطاقة الشمسية .. هبة لدعم خطط التنمية المستدامة فى مصر"، وندوة عن " التدخين بين الصحة والدين"، و ندوة عن " التوعية بأمراض سوء التغذية والسمنة، والأمراض المزمنة "، وندوة عن" الذكاء الاصطناعي، وعلاقته بمجالات الصحة، وندوة عن " الحماية المدنية، وكيفية استخدام أجهزة الإطفاء فى حالات الطوارئ وطرق الإخلاء"، إلى جانب اليوم التعريفي عن "برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعى للمرأة" ضمن فاعليات(16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة)، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، بالتعاون مع جمعية أفضل للتنمية بأسيوط، وتنظيم ندوة تثقيفية، بالتعاون مع معمل عبداللطيف جميل؛ لمكافحة الفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالجامعة الأمريكية بعنوان "استخدام الأدلة العلمية؛ فى صناعة السياسات العامة، والتى استهدفت المساهمة فى تحسين الظروف المعيشية، والتخفيف من حدة الفقر، وتحسين نوعية الحياة للمصريين.

وتم إطلاق دليل تدريبي؛ لتقديم" المشورة الإجتماعية الصحية" بمستشفيات محافظة أسيوط؛ لتثقيف، وتوعية الزائرين، والمُترددين على المستشفيات؛ بالأمراض المختلفة، وطرق الوقاية منها، والتوعية الصحية فى كافة مجالاتها، وتسهيل مهمة المرضى فى الحصول على الرعاية الطبية اللازمة فى سهولة، ويسر، وتم تنظيم زيارات ميدانية للطلاب؛ بهدف تعريف الطلاب؛ بأبرز، وأهم المشروعات القومية داخل محافظة أسيوط؛ منها زيارة المنطقة التكنولوجية بالقرية الذكية بمدينة أسيوط الجديدة.

كما تم تنظيم عددًا من الندوات التثقيفية؛ التى تهدف إلى رفع وعى الطلاب؛ بمفهوم العمل الحر ومتطلبات سوق العمل، بالتعاون مع العديد من الهيئات، والمؤسسات المعنية منها: ندوة بعنوان" مجالات العمل الحر للشباب تحت شعار: اشتغل من بيتك...معاً للقضاء على البطالة"، و ندوة عن" احتياجات سوق العمل"، وجلسة معلوماتية حول" المهارات المطلوبة بسوق العمل في مجال العلاج الطبيعي "، ندوة عن " رأس المال البشري، وتأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل"، ويوماً للتوظيف بعنوان " طريقك بعد التخرج".

كما احتفلت الجامعة بمناسبة اليوم العالمى للتطوع؛ ونظمت ندوة بعنوان "معاً... لبناء مجتمعات مستدامة"، إلى جانب تنظيم يوماً علمياً عن" التمريض، والتعايش الصحى مع السُكرى" ؛ احتفالاً باليوم العالمى للسُكرى، فضلاًعن تنظيم العديد من الندوات، واللقاءات العلمية حول: التوعية بسرطان الثدي، وأهمية الكشف المبكر، وذلك تزامناً مع شهر التوعية العالمي بسرطان الثدي" أكتوبر الوردى" ، وأيضاً مع مرور 5 سنوات على المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية.

كما أشار التقرير إلى؛ تنظيم معرض تسويقي؛ للمشروعات الصغيرة التي يقدمها خريجي الجامعة، وأبناء محافظة أسيوط؛ وذلك لتقديم مستلزمات الأسرة، والطلاب، بالتعاون مع فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر بأسيوط وذلك فى شارع الحضارات بالجامعة.

كما أشار التقرير إلى؛ تنظيم حزمة من الأنشطة، والفعّاليات التثقيفية التي تم تنفيذها ضمن مبادرة "إحنا مين"، بالتعاون مع مؤسسة "يارو" للحضارة المصرية، ومؤسسة مصر الخير؛ لغرس الهوية المصرية لدى الأطفال، وتنمية روح الانتماء لديهم، والتعريف بالحضارة المصرية العظيمة، وربطها بالإنجازات المعاصرة.

كما ذكر التقرير؛ تنظيم ندوة توعوية عن"المشروع القومي لمحو الأمية، وتعليم الكبار، وتحقيق رؤية مصر 2030" والتى استهدفت توضيح المحاور الجديدة لهيئة تعليم الكبار ومنها: محور التعليم الوظيفي، والمهارات الوظيفية، والمحور التثقيفى، والتوعوى، إلى جانب محور كيفية التعايش مع البيئة الرقمية، وفهم المتغيرات الجديدة وتوظيفها بشكل فعّال، فضلاًعن تنظيم دورات تدريبية؛ لمعاونى أعضاء هيئة التدريس من المرشدين الأكاديمين بمشروع محو الأمية بكليات الجامعة، بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، وذلك للقضاء على الأمية، ودعم التعليم للجميع.

