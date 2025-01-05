ديربي الكراهية.. صلاح يقود ليفربول لمواجهة مانشستر يونايتد

أعلن الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، تشكيل فريقه الذي يواجه به نظيره مانشستر يونايتد، وذلك بعد قليل على ملعب "آنفيلد"، في "ديربى الكراهية"، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل فريق ليفربول كالتالي:

حارس المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، فيرجل فان دايك، إبراهيما كوناتي، أندري روبرتسون.

خط الوسط: ألكسيس ماك إليستير، جرافينبريتش، جونز.



خط الهجوم: كودي جاكبو، لويس دياز، محمد صلاح.

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 45 نقطة، بينما يعاني مانشستر يونايتد في المركز الـ14 بـ22 نقطة فقط.

