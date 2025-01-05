جولة مكوكية.. محافظ دمياط يتفقد مشروعات رأس البر

أجرى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، جولة موسعة بمدينة رأس البر، لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات والأعمال الجارية بها رافقه خلالها اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد واللواء وائل الشربيني رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر.

حيث تابع "المحافظ " الأعمال الجارية لتطوير ورفع كفاءة بوابة رأس البر الغربية، والذى يتضمن الهيكل الخرسانى والأرصفة، و استبدال كابلات الكهرباء الهوائية بارضية، وأيضًا رفع كفاءة الحديقة بالجزيرة الوسطى بالمنطقة الممتدة للبوابة وتطوير المنظومة الإلكترونية للبوابة، حيث أكد "محافظ دمياط " على مراعاة التنفيذ وفقًا للاشتراطات المحددة للارتقاء بمدخل المدينة و أيضًا رفع كفاءة مطب التهدئة فى إطار المواصفات الفنية.

وعلى جانب آخر، تفقد " الدكتور أيمن الشهابى " مشروع تطوير منطقة اللسان للوقوف على آخر المستجدات بالمرحلة الحالية ، التى تتضمن تنفيذ ساحة و استكمال الحائط البحرى ، بالإضافة إلى أعمال التشجير ، حيث وجه " محافظ دمياط " بالإسراع بمعدلات التنفيذ بالمشروع، مؤكدًا اهتمام المحافظة بهذا المشروع الذى يتضمن تطوير اهم بقعة سياحية بالمدينة.

وفى محطة أخرى، تابع" الدكتور أيمن الشهابى " الموقف التنفيذى لمشروع تطوير المدينة الشبابية ١ ، وأكد على سرعة الدفع بمعدلات التنفيذ، حيث أشار إلى أن هناك تنسيق تام بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة لازالة اى معوقات تواجه المشروع والانتهاء منه وفقًا للجدول الزمنى المحدد

كما تابع ميدانيًا موقف إنشاء حاجز الأمواج أمام السارية بالمدينة لحماية الشاطئ من العوامل الطبيعية وعمليات النحر ، والذى يجرى تنفيذه من خلال الهيئة العامة لحماية الشواطئ بوزارة الموارد المائية والرى ، حيث اطلع على موقف التنفيذ لحواجز الامواج ٩ و١٠ المقرر الانتهاء منهما بنهاية يناير الجارى ، وأيضًا خطة تنفيذ أعمال الردم

وخلال مروره بشارع بورسعيد بالمدينة، شدد " الدكتور أيمن الشهابى " بالالتزام بالمواصفات الفنية خلال أعمال رفع كفاءة البردورات بالارصفة الجانبية، ورصد اى مخالفات بطول الشارع و إزالتها، وأيضًا مراجعة كافة الوحدات التى تم تغيير نشاطها وكذلك مراجعة التراخيص واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها ، ووجه أيضًا خلال مروره بمنطقة الخليج بوضع خطة لرفع كفاءة المنطقة، والحفاظ على الكتلة الصخرية التى ترمز إلى افتتاح المنطقة .