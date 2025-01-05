تدريبات بدنية قوية للاعبي الأهلي استعدادا لمواجهة سموحة في الدوري.. صور

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الأحد، على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمباراة سموحة التي من ‏المقرر أن تجمع الفريقين يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الدوري الممتاز.‏

عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران؛ لمناقشة العديد من الأمور المتعلقة بالاستعداد للمباريات ‏القادمة.‏

أدى اللاعبون فقرات بدنية متنوعة استمرت لمدة 20 دقيقة، قبل الانتقال إلى تنفيذ الجوانب الخططية، وأدى عدد من ‏اللاعبين تدريبات استشفائية، وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني.‏

وقاد ميشيل يانكون مرانا قويا لحراس الفريق، اشتمل على تدريبات متنوعة، في إطار التحضير لمباراة سموحة التي تقام على استاد ‏القاهرة الدولي.‏