ads
الأحد 05 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

الوطنية للإعلام تهنئ البابا تواضروس والأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

احمد المسلماني
احمد المسلماني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصدرت  الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلمانى، بيان تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ، والمسيحيين المصريين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.


وقد جاء في البيان، “تتوجه الهيئة الوطنية للإعلام  بالتهنئة لجميع المصريين الأقباط شركاء الوطن بمناسبة عيد الميلاد. المجيد ، داعين الله أن  يحفظ بلادنا وأن يسبغ عليها نعمة الأمن والاستقرار”.


وأضاف البيان، “إن احتفالات المصريين بعيد الميلاد المجيد تعد تجسيداً لمفاهيم العيش المشترك.  وإعلاء قيم التسامح والمحبة  ، وتدعيما للوحدة الوطنية التاريخية بين عنصري الأمة”.

أحمد المسلماني رئيس ا للهيئة الوطنية للإعلام تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عيد الميلاد المجيد