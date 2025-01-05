الوطنية للإعلام تهنئ البابا تواضروس والأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

أصدرت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلمانى، بيان تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ، والمسيحيين المصريين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.



وقد جاء في البيان، “تتوجه الهيئة الوطنية للإعلام بالتهنئة لجميع المصريين الأقباط شركاء الوطن بمناسبة عيد الميلاد. المجيد ، داعين الله أن يحفظ بلادنا وأن يسبغ عليها نعمة الأمن والاستقرار”.



وأضاف البيان، “إن احتفالات المصريين بعيد الميلاد المجيد تعد تجسيداً لمفاهيم العيش المشترك. وإعلاء قيم التسامح والمحبة ، وتدعيما للوحدة الوطنية التاريخية بين عنصري الأمة”.