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الأحد 05 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

وزير البترول يبحث استئناف عمليات تنمية حقل ظهر ونرجس بالبحر المتوسط

الوزير مع رئيس أيوك
الوزير مع رئيس أيوك برودكشن
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استقبل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية فرانشيسكو جاسباري رئيس شركة أيوك برودكشن التابعة لشركة إينى الإيطالية في مصر بحضور المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي ومحمود أبو اليزيد نائب رئيس الشركة فى مصر، حيث تم بحث أنشطة الشركة فى مناطق امتيازها فى مصر وفي مقدمتها الاستعدادات الجارية لاستئناف عمليات تنمية حقل ظهر ، و بدء تنمية حقل نرجس بالبحر المتوسط.

وخلال اللقاء أكد "بدوي" على الدعم الكامل من القيادة السياسية لأنشطة شركات البترول العالمية في مصر، وأن قطاع البترول يعمل على تذليل التحديات أمام تأدية الشركات لأعمالها، مشيراً إلى أن الأولوية القصوى خلال الفترة الحالية هى زيادة الإنتاج والاحتياطيات من البترول والغاز بهدف الاستمرار في تلبية احتياجات السوق المحلي بالتوازي مع خفض فاتورة الإستيراد.


ومن جانبه أكد رئيس “أيوك”، أن الفترة الحالية تشهد تكثيف الشركة لعمليات البحث السيزمى بتكنولوجيات متطورة فى منطقة امتياز نور بهدف الوصول لمكامن بترولية جديدة تضيف للاحتياطيات الموجودة بالفعل، مشيراً  إلي الاستعدادات الجارية لاستئناف عمليات تنمية حقل ظهر، فضلاً عن الاستعدادات لبدء عمليات تنمية حقل نرجس ، لافتاً إلى جهود الشركة فى مجال خفض انبعاثات غاز الشعلة والتقاطها والاستفادة منها لدعم الاستدامة البيئية ، وأكد أن الشركة تكثف جهودها حالياً لزيادة عمليات البحث والاستكشاف والتنمية لزيادة الانتاج والاحتياطيات، كما أشار إلى توسع شركة إينى فى انشاء محطات متكاملة لتموين السيارات بالبنزين والغاز المصغوط.

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