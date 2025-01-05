ارتفاع سعر الذهب 5 جنيهات في ختام تعاملات اليوم

ارتفع سعر الذهب مجددًا بنهاية تعاملات اليوم الأحد الموافق 5-1- 2025، نحو 5 جنيهات علي الأقل داخل محلات الصاغة، وجاءت أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم على النحو التالي..

أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم



سجل سعر عيار 21 نحو 3735 جنيها للبيع و 3755 جنيها للشراء و عيار 24 نحو 4268 جنيها للبيع و 4291 جنيها للشراء .

بلغ سعر عيار 18 نحو 3202 جنيها للبيع و 3219 جنيها للشراء وعيار 14 نحو 2489 جنيها للبيع و 2503 جنيها للشراء .

وصل سعر الجنيه الذهب الي 30.04 الف جنيه للبيع و 30.08 الف جنيه للشراء و أوقية الذهب 2638دولار للبيع و 2639 دولار للشراء .

