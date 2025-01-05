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الأحد 05 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

ارتفاع سعر الذهب 5 جنيهات في ختام تعاملات اليوم

سعر الذهب
سعر الذهب
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ارتفع سعر الذهب مجددًا بنهاية تعاملات اليوم الأحد  الموافق 5-1- 2025،  نحو 5 جنيهات علي الأقل داخل محلات الصاغة، وجاءت أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم على النحو التالي..

أسعار الذهب  في ختام تعاملات اليوم


سجل سعر عيار 21 نحو 3735 جنيها للبيع و 3755 جنيها للشراء و عيار 24 نحو 4268 جنيها للبيع و 4291 جنيها للشراء .
بلغ سعر عيار 18 نحو 3202 جنيها للبيع و 3219 جنيها للشراء وعيار 14 نحو 2489 جنيها للبيع و 2503 جنيها للشراء .
وصل سعر الجنيه الذهب الي 30.04 الف جنيه للبيع و 30.08 الف جنيه للشراء و أوقية الذهب 2638دولار للبيع و 2639 دولار للشراء .
 

سعر عيار 21 سعر الجنيه سعر عيار 24 سعر عيار 18 سعر الذهب اليوم