محافظ دمياط يضع حجر أساس منتجع سياحي في رأس البر

وضع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، حجر الأساس لأحد المنتجعات السكنية التجارية بمدينة رأس البر، بحضور اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد واللواء وائل الشربيني رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر.

حيث يقع المنتجع على مساحة حوالي٦٨٠٠٠ متر مربع، ليضم ٥٢ فيلا بإجمالى ٦٣٤ وحدة سكنية ومول تجاري، ومسجد ، منطقة شاطئية، منطقة ألعاب مائية ، مطاعم شاطئية ، جيم شاطئ .

واطلع " المحافظ " على الخطة الزمنية للتنفيذ، وما سيحققه المنتجع من طفرة بالمنطقة بعد الانتهاء منه.

وأشار محافظ دمياط إلى حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لمشروعات التنمية السياحية والاستثمارية والعقارية بالمحافظة ، مما يساهم فى تحقيق رؤى وأهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبه قال محمد حسن ورد رئيس مجلس إدارة المشروع، إن جميع الوحدات لها إطلالة على ساحل البحر الأبيض المتوسط ويعد منتجعًا سياحيًا، موضحًا أنه تم اطلاع الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط المخطط التفصيلي للمشروع لإنشاء منتجع سياحي متكامل يحقق نقلة نوعية بالقطاع السياحي.

وأكمل ورد في تصريحات صحفية اليوم الأحد، على أن المشروع على مساحة حوالى ٦٨٠٠٠ متر مربع، ليضم ٥٢ فيلا بإجمالى ٦٣٤ وحدة سكنية ، ومول تجاري، ومسجد، منطقة شاطئية، منطقة ألعاب مائية ، مطاعم شاطئية ، جيم شاطئ .

وأكد محافظ دمياط، دعم المحافظة للقطاع الخاص ومشروعات التنمية السياحية والاستثمارية بالمحافظة، وذلك في إطار توجيهات الدولة لتعزيز الفرص الاستثمارية وتعظيم الاستفادة من كل المقومات السياحية.

وتفقد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، المشروع وذلك للوقوف على الإمكانيات والمقومات السياحية بالمحافظة.