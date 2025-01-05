كأس الكونفدرالية.. تشكيل هجومي للزمالك في مواجهة المصري

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك، تشكيل فريقه الذي يواجه به نظيره المصري البورسعيدي، وذلك بعد قليل على ملعب "ستاد الجيش" ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – حسام أشرف – أحمد مصطفى "زيزو".

ويوجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وحمزة المثلوثي وأحمد محمود ومحمد عاطف وكونراد ميشالاك ومحمود عبد الرازق"شيكابالا" وسيف الجزيري وعمر فرج وناصر منسي.



ويتصدر الزمالك مجموعته الرابعة، برصيد 7 نقاط بعدما خاض ثلاث مواجهات، حقق الفوز في اثنتين وتعادل في مواجهة وحيدة، فيما يحتل مواطنه المصرى البورسعيدي، الوصافة برصيد 4 نقاط، حصدها من الفوز في مباراة والتعادل في أخرى، والهزيمة من الفارس الأبيض في جولته الأخيرة.