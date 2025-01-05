تجريف شوارع شط جريبة بدمياط بعد أن تحولت إلى برك طين

تابع الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، لتمهيد الشارع الرئيسي بقرية شط جريبة، كونه غير ممهد و نظرًا لتعرضه لتراكم المياه واختلاطها بالتربة إثر هطول الأمطار الأيام الماضية.

وأشار الدكتور أيمن الشهابي إلى أنه واستجابةً لشكاوى الأهالي، تم التدخل بالمعدات الثقيلة لتمهيد الطريق وتسويته بالرمال، وذلك لتسهيل حركة المارة بالقرية، لافتًا إلى أنه يتعذر حاليًا تنفيذ خطة الرصف للشوارع بالقرية لقيام الدولة بتنفيذ مشروع لخدمة المنطقة بالكامل بالصرف الصحي.

وأكد " محافظ دمياط " أنه سيتم إدارج الشوارع بخطط الرصف فور الانتهاء من مشروع الصرف الصحي.

ومن جانبها قالت النائبة رحاب موسى عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، إن الشكاوى التي انتشرت يوم الخميس 2 يناير 2025 حول سوء حالة الطريق الوحيد بقرية شط جريبة بسبب تسرب المياه الذي تسبب في غمر الشوارع والمنازل، تم التواصل مع شركة مياه الشرب لسحب المياه المتجمعة.

كما تم التنسيق مع مديرية الطرق ومجلس مدينة دمياط لتنظيف الطريق وإزالة الرواسب ، وضع طبقة من السن الأبيض لتسهيل حركة الأهالي.

وتابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، الموقف التنفيذي لمشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك خلال اجتماع عُقد اليوم مع المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد وبحضور الدكتور أسامة العبد و النائب محمد الحصى و النائب على العساس والنائبة ايفيلن متى والنائب محمود مشعل أعضاء مجلس النواب و النائب أحمد البلشى عضو مجلس الشيوخ و المهندس طارق الرفاعى معاون وزير الاسكان لشئون المرافق والمهندسة ايمان عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وجه بحرى بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء أحمد شاهين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط و المهندس محمود طلعت رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي و ممثلى شركة المقاولون العرب " المُنفذة " لعدد من المشروعات بهذا القطاع.

حيث تناول الاجتماع استعراض آخر المستجدات بمشروع رفع صرف صحي شط جريبة، ومناقشة معوقات التنفيذ، للانتهاء من المشروع في إطار الخطط الزمنية المحددة، و وضع حلول لمواجهة المشكلات او التحديات المتعلقة بها.