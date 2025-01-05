وزير الثقافة يوجه بعمل تقرير مفصل عن "قصر التذوق" بالإسكندرية

قام الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بعمل جولة تفقدية للمواقع الثقافية بمحافظة الإسكندرية لتقييم سير العمل وموقف عمليات التطوير ورفع الكفاءة، شملت الجولة عدة مواقع ثقافية تابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة بالمحافظة.



استهل «هنو»جولته بزيارة قصر ثقافة الأنفوشي، حيث تابع سير العمل بالموقع، بحضور الأستاذ أحمد درويش، رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي.



ثم انتقل الوزير لتفقد أعمال تطوير قصر التذوق الفني بسيدي جابر، التي بدأت منذ عام 2021. وخلال الزيارة، ووجه بضرورة إعداد تقرير تفصيلي يوضح أسباب تأخر الانتهاء من أعمال التطوير. كما قرر توزيع العاملين بالوقع على مختلف المواقع الثقافية بالمحافظة لسد العجز الحالي والاستفادة من تلك الطاقات بالمواقع الثقافية الأخرى بالمحافظة.



وشملت الجولة تفقد قصر ثقافة مصطفى كامل، حيث وجه بتحسين نظافة الموقع وتكثيف الفعاليات الثقافية والفنية لتلبية احتياجات أبناء المنطقة المحيطة.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو أن هذه الجولات الميدانية ستستمر بهدف متابعة سير العمل بالمواقع الثقافية التابعة لقصور الثقافة، باعتبارها الأذرع الرئيسية للوزارة لنشر المنتج الثقافي والإبداعي في جميع أنحاء الجمهورية.

كما شدد الوزير على أن هذه الجولات تساهم في تحديد العقبات التي تعوق العمل الثقافي، وتتيح الاستفادة القصوى من الأصول والقدرات البشرية المتاحة لتعزيز أداء القطاع الثقافي على مستوى الجمهورية.