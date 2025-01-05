كأس مصر.. مودرن سبورت يتأهل لدور الـ 16

تأهل فريق مودرن سبورت، إلى دور الـ 16 من بطولة كأس مصر، بعد الفوز على نظيره الشمس، بأربعة أهداف لهدفين، فى المبارة التى جمعت بينهما على ملعب استاد القاهرة الدولي.



وألتجأ الفريقان للأشواط الإضافية، بعد إنتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في المبارة التي جمعت بينهما ضمن منافسات دور الـ 32 من عمر مسابقة كأس مصر.

وسجل محمد سعد هدف الشمس في الدقيقة 4 من ركلة جزاء، وأضاف الشوايشي الهدف الثاني في الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول.

بينما جاءت رباعية مودرن سبورت، عن طريق أحمد عاطف في الدقيقة 30 من ركلة جزاء، وأضاف محمد الدسوقي الهدف الثاني في الدقيقة 41 من ركلة جزاء، وأحرز أحمد خالد كباكا الهدف الثالث في الدقيقة 98 بالشوط الإضافي الأول، وأضاف أحمد عاطف الهدف الرابع لمودرن سبورت في الدقيقة 105.

بهذا الفوز تأهل فريق مودرن سبورت لدور الـ 16 من عمر مسابقة كاس مصر.