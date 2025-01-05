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الأحد 05 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

أزمات صحية تطيح بالنجوم.. ما الذي يحدث في عالم الفن؟ .. فيديو

أزمات صحية تطيح بنجوم
أزمات صحية تطيح بنجوم الفن
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في خبر مفاجئ، أعلن النجم هشام عباس، الذي يعد من أبرز نجوم جيله، عن اعتذاره عن حضور حفل تكريم الموسيقار الراحل أحمد الحجار، الذي كان مقررًا في دار الأوبرا تحت رعاية وزارة الثقافة. 
وأعرب عباس عن أسفه بسبب إصابته بالتهاب حاد في الحنجرة بعد حفلات رأس السنة، ما أثر على صوته بشكل كبير، وقد نصحه الأطباء بالراحة التامة لمدة 20 يومًا.

أما في خبر آخر، أعلن الفنان القدير لطفي لبيب، صاحب الابتسامة المميزة، عن اعتزاله التمثيل نهائيًا. 
لبيب، الذي يبلغ من العمر 78 عامًا، قرر التركيز على الكتابة بعد إجرائه عملية جراحية في الحنجرة، مشيرًا إلى أنه لا يضمن حالته الصحية بعد العملية. 
ورغم ذلك، أبدى احترامًا كبيرًا لجمهوره وفنه، حيث أصر على أن يقدم أدوارًا تمثيلية على أكمل وجه، قائلاً إنه لا يريد الظهور إلا بأفضل حالاته.

 

https://youtube.com/shorts/eRWbhH0mk54

 

أزمات صحية أحمد الحجار الفنان القدير لطفى لبيب الموسيقار الراحل أحمد الحجار هشام عباس حفلات رأس السنة وزارة الثقافة