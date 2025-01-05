خبير عسكري: الأيام المقبلة حاسمة لتفسير اتفاق الهدنة في لبنان

قال العميد عادل المشموشي، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان تشير إلى تحول واضح في سياستها تجاه اتفاق الهدنة، مضيفًا أن هذا التحول مرتبط بجدل قائم حول ما إذا كان الاتفاق يشمل كامل الأراضي اللبنانية أم يقتصر فقط على المنطقة الجنوبية، وتحديدًا بين مجرى نهر الليطاني والحدود اللبنانية الفلسطينية.

وأوضح المشموشي، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية، أن الخطاب الإسرائيلي عالي النبرة في الفترة الأخيرة يعكس ضغوطًا تهدف إلى فرض تفسير شامل للاتفاق، ليشمل كافة الأراضي اللبنانية، إلا أن حزب الله يفهم الاتفاق بأنه يقتصر فقط على المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني.

وأشار إلى أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد الموقف النهائي بشأن هذا الجدل، مؤكدًا أن الأمر يتطلب تدخل الدول الراعية للاتفاق، للضغط على الأطراف المعنية والتوصل إلى حل يحقق التوازن ويرضي جميع الأطراف.