إطلاق التريلر الرسمي لفيلم "6 أيام"

أطلقت الشركة المنتجة لفيلم "6 أيام – وعملت إيه فينا السنين" التريلر الرسمي للفيلم على مواقع التواصل الاجتماعي.

الفيلم من إنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي، ومن تأليف وائل حمدي وإخراج كريم شعبان، ومن بطولة أحمد مالك وآية سماحة.



ويدور الفيلم حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفًا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا وقد اتخذ كلٌ منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر، فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويًا أم لا؟ الفيلم عبارة عن دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة، تحاول الإجابة عن سؤال: هل تتغير المشاعر مع تغيرنا ونضجنا بمرور السنين؟.



يذكر أن آخر أعمال شركة "سي سينما برودكشنز" فيلم "الهوى سلطان" الذي حقق نجاحًا كبيرًا على مستوى الإيرادات وحقق أكثر من 80 مليون جنيه داخل مصر ليدخل قائمة أعلى 10 أفلام إيرادات للأفلام المصرية، وهو من بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي ومن تأليف وإخراج هبة يسري.

https://www.instagram.com/ayahsamaha?igsh=MTlnZ215bWlxemxtdA

https://www.instagram.com/ahmedmalek?igsh=bjRlcmpsYW1vYXc5

https://www.instagram.com/_karimshaaban?igsh=MWNrZ2YyYTE3cHNqNQ

https://www.instagram.com/seacinemaproductions?igsh=MWUxZWZ6ZDU4OWswZw==