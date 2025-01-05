بدء التشغيل التجريبي لخدمات النظافة بمقترح حي جنوب المنصورة

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بدء التشغيل التجريبي لخدمات النظافة العامة ورفع المخلفات بمقترح حي جنوب المنصورة، اليوم تحت إشراف أحمد عبد العظيم رئيس حي غرب المنصورة، بالتنسيق مع الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بديوان عام محافظة الدقهلية، في إطار استراتيجية عمل منظومة النظافة العامة والمخلفات على مستوى المحافظة والنهوض بها والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

ووجه محافظ الدقهلية رئيس حي غرب المنصورة بمتابعة الأعمال، وكلف وائل عابد بالاشراف على أعمال النظافة "بمقترح حي جنوب المنصورة" المنتظر انشاؤه ويرافقه في العمل نبيل ابو المعاطي والمهندسة مي عبد الرازق نائبي رئيس الحي في الإشراف على الأعمال.

وأكد محافظ الدقهلية على زيادة أعداد العمال بالحي وتكليف المؤسسة المصرية "الشركة المتعاقد معها" لتكثيف أعمال النظافة.

وأوضح أنه سيتم دعم الحي بالادوات والمعدات اللازمة وبعدد كافٍ من الحاويات المعدنية لجمع القمامة خلال أيام لتكتمل منظومة النظافة بمقترح حي جنوب المنصورة.

من جهته قال محمد حمص مدير الإدارة العامة للمخلفات الصلبة، إنه تم رفع 60 طن قمامة اليوم من "حي جنوب" بمشاركة 8 معدات و 26 عامل نظافة وتم تدعيم الحي بسيارات حمولة 10 أطنان وسيارة مكبس وسيارات حمولة 5 أطنان، بالتنسيق مع المهندس خالد جلال مدير إدارة المركبات وبمتابعة فهمي علام وكيل إدارة المخلفات الصلبة.