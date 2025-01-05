وفد من النيابة الإدارية يقدمون التهنئة للبابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، وفدًا من النيابة الإدارية بقيادة المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وتضمن الوفد كلا من : المستشار سعد مزيد عضو المجلس الاعلي النيابة الإدارية، والمستشار سلطان السلاموني عضو المجلس الاعلي للنيابة الإدارية، والمستشار حمدى سالم عضو المجلس الاعلي للنيابة الإدارية، المستشار وفاء مصطفي عضو المجلس الخاص بالنيابة الإدارية، المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الاعلي للنيابة الادارية، المستشار جمال أبيب مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار محمد مهني مدير المراسم ، المستشار الدكتور جورج سامي نقولا نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وعدد من المرافقين لهم.