دوري أبطال أفريقيا.. القوة الضاربة تقود هجوم بيراميدز أمام الترجي التونسي

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل مباراة الترجي التونسي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الترجي التونسي ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي، في رابع جولات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول المجموعة برصيد 4 نقاط بينما يتصدر الترجي الترتيب برصيد 7 نقاط.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - علي جبر - أحمد توفيق - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي

خط الهجوم؛ إبراهيم عادل وصديق إيجولا وفيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - كريم حافظ - أسامة جلال - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - عبد الرحمن مجدي - مروان حمدي - يوسف أوباما - دودو الجباس.