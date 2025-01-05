طارق عناني: مصر محور اقتصادي وجاذب رئيسي للاستثمارات في المنطقة

قال المهندس طارق عناني، رئيس الاتحاد العالمي للكيانات المصرية بالخارج، إنه في إطار تعزيز التواصل بين السفارة المصرية والجالية المصرية في النرويج، التقى بصحبة وفد من الجالية المصرية بالنرويج شمل كل من محمد الفقي رئيس الجالية المصرية بالنرويج، ورئيس اتحاد رجال الأعمال المصرية النرويجية علي المرشدي، بالسفير الدكتور جمال عبد الرحيم متولي سفير مصر لدى مملكة النرويج بمقر السفارة بالعاصمة أوسلو.

وأضاف “عناني”، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “النيل للأخبار”، أن سفير مصر لدى مملكة النرويج رحب بالوفد، مؤكدًا على أهمية الجالية المصرية في تعزيز العلاقات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية بين مصر والنرويج، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يستهدف تعزيز التعاون بين الجالية المصرية في النرويج ومصر، مشددًا على أهمية الدور الذي تلعبه مصر كمحور اقتصادي وجاذب رئيسي للاستثمارات في المنطقة.

وأشار إلى التطورات الاقتصادية التي تشهدها مصر، خاصة في مجال البنية التحتية والمشروعات القومية الكبرى وما تمتاز به الدولة المصرية بموقعها الاستراتيجي وتوافر القوى العاملة الماهرة، مما يجعلها وجهة مميزة للاستثمارات الأجنبية، معربًا عن تقديره للجهود التي تبذلها الدولة المصرية مُمثلة في سفارتها بالنرويج في تعزيز التواصل مع جالياتها في الخارج ودورها المحوري في دعم الاستثمار الإقليمي والدولي.

ودعا إلى أهمية تعزيز التعاون بين مصر والنرويج في مجالي الطاقة والثروة السمكية، باعتبارهما من المجالات الحيوية التي يمكن أن تُحقق فوائد مشتركة للبلدين، وأن النرويج تُعد من الدول الرائدة عالميًا في مجال الطاقة المتجددة، لا سيما الطاقة الكهرومائية والهيدروجينية، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تسعى إلى التحول نحو مصادر طاقة نظيفة ومستدامة.

وأكد أن على أهمية استمرار هذه اللقاءات لتحقيق أهداف مشتركة تخدم الوطن وتُعزز من دوره الإقليمي والدولي.