3 ملايين و384 ألف حالة استقبلتها العيادات الخارجية بمستشفيات الدقهلية 2024

أعرب الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن خالص تقديره لجهود إدارة المستشفيات تحت إشراف الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى خلال العام الماضى 2024، وذلك التوازي مع خطط ورؤية الدولة المصرية في تحسين المنظومة الطبية في مصر، وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة فى خدمة اكبر عدد من المواطنين.

وكشف "مدكور" أن عدد المترددين على العيادات الخارجية للمستشفيات بلغ 3 ملايين و384 ألف حالة ونحو مليون و484 ألف مواطن بأقسام الاستقبال هذا بالإضافة الي 123 ألفاًو 726 بالاقسام الداخلية .

وأضاف وكيل الوزارة أن عدد من استفادوا من خدمات المعامل بلغ 707 ألفاً و550 حالة، كما تم إجراء نحو 28516 عملية جراحية بمختلف أنواعها، علاوة على استقبال 2024 حالة بالعناية، و1081 بالحضانات.

وفيما يتعلق بالقضاء على قوائم الانتظار، فقد وأوضح أن عدد العمليات بلغ 2000 عملية من بينها 200 قسطرة قلبية ونحو 1800 عملية رمد فى حين بلغ عدد حالات الولادة 3922 من بينها 1384 حالة ولادة طبيعية.

وأشار إلى أنه تم تكثيف المرور الإشرافي لفرق إدارة المستشفيات ليصل إلى 1000جولة تفقدية خلال العام الماضى تضمنت المرور على جميع المستشفيات التابعة والبالغ عددها 31 مستشفى ما بين عام ومركزى ونوعى، وذلك للتأكد من تواجد الأطقم الطبية ومتابعة جودة الخدمة المقدمة على مدار الساعة.

من جهته لفت الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى، إلى أنه على صعيد الخطط المستقبلية للإدارة يجرى العمل حالياً على انشاء قسم لعلاج الاورام كأول قسم من نوعه بمستشفيات مديرية الشئون الصحية وأيضاً قسم لجراحة المخ و الاعصاب بها علاوة ععلاوة على الاستعداد لتدشين المبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية بعدد 18 مستشفى.

فيما أشار الدكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات إلى أن العام الماضى شهد الانتهاء من البرنامج التدريبي الخاص بإعداد القادة لرفع كفاءة الكوادر الاداريه من الاطباء قيادات المستقبل بالمستشفيات حيث تم تد ريب عدد 70 طبيب على علوم الادارة (مكافحة العدوى – الشئون الوقائيه –الشئون القانونيه – التخطيط الاستراتيجى – المخازن – المستلزمات ......) كما تم التنسيق مع الادارة العامة للطب الوقائى لاقامة مبادرة علاجية بمحلة دمنه حيث تم الكشف على 265 حالة . ومبادرة أخرى بمحكمة دكرنس باجمالى عدد حالات ١٣٧حالة.

وقد تضمن بيان إدارة المستشفيات على استحداث عدد من الخدمات العلاجية افتتاح جناح الغسيل الكلوي للاطفال وتجهيز عياده السكر للاطفال و صيانه وتشغيل عياده رسم القلب بالمجهود بمستشفى دكرنس و إنشاء وحده رسم العصب و العضلات بمستشفي نبروه و افتتاح عناية القلب المركزة بمستشفي ميت غمر و إفتتاح عيادة أسنان لذووى الإحتياجات الخاصة بمستشفيات ( ميت غمر- أجا ) و افتتاح أقسام جراحات((الأنف والأذن والحنجرة _ الوجه والفكين )) مجهز بأحدث الأجهزة الطبية بمستشفى أجا المركزي و تطوير جناح العمليات بمستشفى السنبلاوين ليشمل جراحات المخ والاعصاب واورام واوعية دموية والتجميل.

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