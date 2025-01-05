"كان يستعد للاستحمام".. تفاصيل وفاة مسن داخل مسكنه بإمبابة

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول العثور على مسن متوفى داخل مسكنه، بسبب بخار المياه.

وأمرت النيابة العامة بإنتداب الطب الشرعى لفحص الجثة وبيان سبب الوفاة، كما انتقل فريق من النيابة لمعاينة موقع العثور على الجثة، وتبين سلامة أبواب المنزل، كما تبين عدم وجود آثار اصابات ظاهرية بالجثمان ما يدل على عدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة.

وتبين أن الوفاة حدثت نتيجة اسفكسيا الخنق بسبب انبعاث بخار المياه، حيث إن المتوفى كان يقوم بتسخين المياه تمهيدا للاستحمام، وقام بإغلاق الباب وتسببت كثافة الدخان فى اختناقه، ما أسفر عن وفاته، وصرحت النيابة بدفن الجثمان.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً بوفاة مسن داخل شقة سكنية بشارع القدس في إمبابة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين تعرض مسن يقيم بمفرده لحالة اختناق ببخار الماء أثناء الاستحمام عقب قيامه بتسخين المياه داخل حلة وإغلاقها مما تسبب في انتشار بخار الماء ولقي مصرعه إثر ذلك، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.