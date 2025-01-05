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الأحد 05 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

روسيا تعلن تدمير 61 مُسيرة أوكرانية وتصدّيها لهجمات حدودية

الطائرات المسيرة
الطائرات المسيرة
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أكد مراسل "القاهرة الإخبارية" حسين مشيك أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت اليوم في بيان رسمي نجاحها في التصدي لعشرات الطائرات المسيرة الأوكرانية، حيث دمرت 61 طائرة مسيرة في خمس مناطق روسية.

وأوضح، خلال رسالة على الهواء، أن البيان أشار إلى أن الهجمات الأوكرانية استهدفت بشكل رئيسي مقاطعة روستوف الحدودية مع أوكرانيا، وأسفرت عن إصابة طفل بجروح طفيفة، مشيرًا إلى أن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من حماية عدة مطارات روسية تأثرت مؤقتًا بالهجوم، من بينها مطار كازان، الذي استأنف عملياته الجوية بعد التصدي للهجمات.

وفي سياق آخر، أشار إلى أن الوزارة أعلنت عن إحباط هجومين للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك، مؤكدة أن الجيش الروسي كبّد القوات الأوكرانية خسائر كبيرة، حيث تم تدمير ثلاث دبابات عسكرية في منطقة سورس.

وزارة الدفاع الروسية الطائرات المسيرة الأوكرانية