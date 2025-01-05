محافظ كفر الشيخ يفتتح ‏مدرسة قابل للتعليم الأساسي بمطوبس

افتتح، اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، مدرسة قابل للتعليم الأساسي بقرية القني بمركز مطوبس، على مساحة 1503 م2 وتكلفة 8.9 مليون جنيه، وذلك ضمن جهود الدولة لتحسين جودة التعليم وتوفير بيئة مدرسية مناسبة، بهدف تقليل كثافة الطلاب في الفصول الدراسية بما يسهم في رفع مستوى العملية التعليمية وتحقيق التفاعل والتواصل الجيد بين المعلمين والطلاب، بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز مدينة مطوبس، والدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، والمهندس أحمد العوضي مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والمهندس وفائي الشناوي، مدير عام المشروعات بفرع الهيئة، وعدد من القيادات التنفيذية.

حيث تفقد محافظ كفرالشيخ، فصول المدرسة البالغ عددها 11 فصلًا، والتي تستوعب 297 طالبًا وطالبة، مما ساهم في تقليل كثافة الطلاب إلى 33 طالبًا في الفصل الواحد، فضلًا عن تفقد المعامل المدرسية والمكتبة ومعمل الحاسب الآلي وغرف الأنشطة، وذلك في إطار متابعة سير العملية التعليمية وتفقد التجهيزات والمرافق التعليمية لضمان توفير بيئة تعليمية متميزة للطلاب.

واستمع محافظ كفرالشيخ، إلى شرح من المعلمين حول سير الدراسة والمناهج المقررة، كما ناقش الطلاب فى المقررات الدراسية، مؤكدًا على دور التعليم الأساسي في بناء النشء وتطوير مهارات الطلاب، لافتًا إلى انتظام سير العملية التعليمية، وتوافر كافة سبل الدعم للطلاب والمعلمين.

وقال محافظ كفرالشيخ، أنه يتم متابعة سير العملية التعليمية بصفة منتظمة لتحقيق جودة التعليم بالمدارس، وتنفيذ الأنشطة المدرسية المختلفة، وتيسير أي معوقات؛ لضمان انتظام سير العملية التعليمية، وتنفيذ خطة المناهج فى موعدها المحدد.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن التعليم هو أساس بناء المستقبل، ويحظى باهتمام الدولة، مؤكدًا أن المحافظة تسعى جاهدة لتوفير بيئة تعليمية ملائمة ومجهزة بأحدث الوسائل التعليمية، من أجل ضمان تحقيق أفضل مستويات التعلم للطلاب، مشيرًا إلى أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في الأجيال القادمة.

وأكد محافظ كفرالشيخ، على تنفيذ خطة المناهج التعليمية، وتفعيل الأنشطة المدرسية المختلفة للطلاب، والاهتمام بالموهوبين، والاهتمام بسجل المعلم لكل فصل، وتفعيل لائحة الانضباط، وتطبيق القرارات الوزارية بشأن العملية التعليمة.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بتكثيف المرور على المدارس من خلال مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع المعنيين، لضمان حسن أداء العملية التعليمية، وتوفير المناخ الملائم للتعليم وتحفيز أبناءنا الطلاب، لتحقيق أعلى معدلات التفوق.

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