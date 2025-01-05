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الأحد 05 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب سلاح سيف المبارزة يفوز بذهبية الفرق بكأس العالم للناشئين

منتخب مصر
منتخب مصر
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توج منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة بذهبية الفرق رجال في كأس العالم للناشئين تحت 20 سنة، المقامة في سويسرا خلال يومي 4 و 5 يناير الجاري.

وفاز المنتخب المصري بالذهبية بعد تغلبه في المباراة النهائية على كازاخستان بنتيجة 45-30.

وكان منتخب مصر قد تأهل للنهائي بعد الفوز في نصف النهائي على منتخب إيطاليا بنتيجة 38-37 بعد أن اكتسح في دور ربع النهائي المجر بنتيجة 43-38، وحقق الفوز على السعودية بنتيجة 45-43 في دور الـ 16.

ويتكون منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة للناشئين من، محمود السيد و يوسف شامل و إسلام أسامة تحت قيادة المدير الفني السيد سامي.

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