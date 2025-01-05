منتخب سلاح سيف المبارزة يفوز بذهبية الفرق بكأس العالم للناشئين

توج منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة بذهبية الفرق رجال في كأس العالم للناشئين تحت 20 سنة، المقامة في سويسرا خلال يومي 4 و 5 يناير الجاري.

وفاز المنتخب المصري بالذهبية بعد تغلبه في المباراة النهائية على كازاخستان بنتيجة 45-30.

وكان منتخب مصر قد تأهل للنهائي بعد الفوز في نصف النهائي على منتخب إيطاليا بنتيجة 38-37 بعد أن اكتسح في دور ربع النهائي المجر بنتيجة 43-38، وحقق الفوز على السعودية بنتيجة 45-43 في دور الـ 16.

ويتكون منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة للناشئين من، محمود السيد و يوسف شامل و إسلام أسامة تحت قيادة المدير الفني السيد سامي.