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الأحد 05 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

إلهام شاهين تحتفل بميلاد ليلى علوي: "ربنا يسعد قلبك".. صور

حفل ميلاد ليلى علوي
حفل ميلاد ليلى علوي
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شاركت النجمة إلهام شاهين جمهورها مجموعة من الصور التي تجمعها بالنجوم من احتفال النجمة ليلى علوي بعيد ميلادها الذي يصادف أمس السبت، وذلك عبر حسابها الرسمي على تطبيق "انستجرام".

وكتبت إلهام تعليقا على الصور:"كل سنة و صديقتى الغالية الجميلة الجدعة الطيبة ليلى علوى طيبة .. ربنا يسعد قلبك يا لولو و يعطيكى الصحة و النجاح و التألق و راحة البال يا أجمل الجميلات .. بحبك و بتمنى لك كل الخير و السعادة حبيبتى، ليلى علوي".

وجاء احتفال ليلى علوي بميلادها بحضور الفنانات مِنة شلبي، دينا، سميرة سعيد، هند صبري، يسرا، والمخرجة إيناس الدغيدي.

ويعرض لليلى علوي في السينمات حاليا فيلم "المستريحة" الذي يجمعها ببيومى فؤاد في السينما للمرة الرابعة بعدما قدما سويا أفلام "ماما حامل" عام 2021، و"شوجر دادى" عام 2023، و"جوازة توكسيك" وشارك به محمد أنور، ملك قورة، هيدي كرم، تامر هجرس، الراقصة الاستعراضية جوهرة.

الهام شاهين تحتفل بميلاد ليلى علوي ربنا يسعد قلبك