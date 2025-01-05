حافلة الزمالك تصل ملعب برج العرب استعدادا لمواجهة المصري بالكونفدرالية

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد الجيش ببرج العرب، استعداداً لخوض مباراة المصري البورسعيدي، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعداداً للقاء المرتقب.

وكان السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك ألقى محاضرة فنية على اللاعبين بفندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة.

ويحل فريق الزمالك ضيفاً على نظيره المصري البورسعيدي في السادسة مساء اليوم الأحد، باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.