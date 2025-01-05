غزل المحلة يخطف بطاقة التأهل لدور الـ16 لكأس مصر باجتياز سبورتنج

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة في تحقيق الفوز على نظيره سبورتنج بهدف للا شيء، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد المحلة، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

أنهى غزل المحلة الشوط الأول من مباراته ضد سبورتنج، متقدمًا بهدف للا شيء، بعدما بدأت المباراة بحذر كبير بين الفريقين، حيث تبادل اللاعبين الاستحواذ على الكرة والسيطرة على مجريات اللعب.

غزل المحلة يضرب موعدًا مع فاركو في دور الـ16 من كأس مصر

استطاع محمد عصام قص شريط أهداف المباراة، حينما سجل هدفًا لصالح غزل المحلة في الدقيقة 43، بعدما راوغ عبده يحيى نجم زعيم الفلاحين حارس مرمى سبورتنج ومرر كرة عرضية داخل منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني، أهدر حسام جريشة لاعب غزل المحلة انفرادًا تامًا بحارس سبورتنج في الدقيقة 55.

وحاول لاعبو غزل المحلة مضاعفة النتيجة، لكن باءت محاولاتهم بالفشل، ليكتفي رجال المدرب شوقي غريب بهدف محمد عصام.

بهذا الفوز، تأهل غزل المحلة إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر على حساب سبورتنج، ليضرب موعدًا مع فاركو.

يحتل غزل المحلة المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 8 نقاط، بعد خوضه 7 جولات.